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В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

Еще пятеро получили травмы

ТАСС, 20 декабря. Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла в пятницу на трассе в Оренбургской области, в результате погибли четыре человека, еще пять пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД по региону.

"Прибывшими на место ДТП полицейскими предварительно установлено, что произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, который направлялся в сторону города Бузулука, с автомобилем MAN с прицепом, он ехал во встречном направлении. В результате дорожного происшествия четыре пассажира микроавтобуса погибли, пять человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

В региональном минздраве отметили, что три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По данным пресс-службы управления МВД по региону, ДТП произошло на трассе Оренбург - Самара. По факту аварии полицейские Новосергиевского района Оренбургской области проводят проверку.

В Оренбургской области идет снег, в районе аварии небольшая метель.

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РоссияОренбургская область
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