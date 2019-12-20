СК проводит проверку в поселке Белгородской области из-за массового заболевания школьников

ТАСС, 20 декабря. Медработники обследовали школьников в поселке Волоконовка Белгородской области после жалоб родителей на недомогание у детей. Два ребенка госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, сообщила пресс-служба администрации Волоконовского района.

"19-20 декабря на станцию скорой медицинской помощи поступило 17 обращений от семей, чьи дети учатся в школе №1 Волоконовского района. Все обратившиеся были осмотрены, им даны рекомендации по лечению. Из числа осмотренных по клиническим показаниям госпитализированы два ребенка. В настоящее время дети находятся на лечении в инфекционном отделении Волоконовской ЦРБ, их состояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Также врачи осмотрели и других учеников школы, которые в эти дни не посещали занятия из-за недомогания. "В пяти случаях назначено лечение на амбулаторном этапе без необходимости госпитализации. Для установления причины заболевания произведен забор биологического материала у обратившихся за медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку.