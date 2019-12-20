В больнице в Королеве произошел пожар

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в больнице подмосковного Королева, в результате из лечебного учреждения были эвакуированы несколько сотен человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС Московской области.

"В больнице Королева произошел пожар на площади 5 кв. м. Он был оперативно потушен. При этом из медучреждения в целях безопасности были эвакуированы несколько сотен человек", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что горели личные вещи больных. В результате ЧП никто не пострадал.