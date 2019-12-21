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Жителя Челябинска задержали по подозрению в убийстве сына

По версии следствия, мужчина убил младенца, поскольку он плакал и мешал ему

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего месячного сына, мешавшего ему. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Следственного комитета России по области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении убийства месячного сына. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 декабря вечером в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска подозреваемый причинил плакавшему сыну смертельные травмы. Он несколько раз ударил ребенка, а затем бросил на пол с высоты собственного роста.

Теги
РоссияЧелябинская область
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