Сотрудники налоговой инспекции в Дагестане подозреваются в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении четверых сотрудников межрайонной налоговой инспекции в Дагестане, они подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Дагестану, его заместителя и двух главных государственных инспекторов отдела контрольной работы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района подозреваемые в нарушение единых требований к порядку формирования информационного ресурса "Расчеты с бюджетом" местного уровня, путем ручного ввода отразили в карточках "Расчеты с бюджетом" в системе электронной обработки данных и в автоматизированной информационной системе "Налог-3" за 2017-2018 годы ложные сведения о погашении задолженности налогоплательщиками, состоящими на учете в МРИ № 2 в размере более 22 млн рублей.

Отмечается, что интересам государства нанесен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Выявление преступлений происходило при непосредственном содействии сотрудников республиканских управлений ФСБ России и ФНС. Трое подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 и ст. 92 УПК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела в помещении налоговой инспекции и по месту жительства подозреваемых следователями совместно с оперативниками УФСБ и МВД республики проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.