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Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло в квартире дома в селе Гаровка-2. Мужчина выстрелил в сторону малолетнего сына. Мальчик получил ранение, от которого умер.

Отец ребенка задержан, его намерены заключить под стражу. "В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разрешительных документов на изъятое ружье у него нет", - отмечается в сообщении.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщает ведомство.

На месте происшествия изъято гладкоствольное ружье.

Теги
РоссияХабаровский край
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