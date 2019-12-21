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Власти Украины назвали причину пожара в одесском колледже

По данным комиссии украинского правительства, инцидент произошел из-за возгорания электрооборудования

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 человек, возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания, после чего огонь распространился на другие этажи. К такому выводу пришла комиссия украинского правительства.

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"Это произошло из-за халатного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении украинского премьера Алексея Гончарука.

Комиссия отмечает, что люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. "Руководство и персонал колледжа не обеспечили противопожарную защиту помещения и сознательно нарушали нормы пожарной безопасности. Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности стало возможным, в том числе, и из-за ряда пробелов в законодательстве", - подчеркивается в выводах комиссии на сайте кабинета министров.

Правительственная комиссия рекомендовала разработать ряд законопроектов относительно усиления административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, ввести обязательный осмотр зданий и предусмотреть в бюджетах всех уровней специальные отчисления на меры противопожарной безопасности.

Сильный пожар в одесском колледже возник утром 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 4 тыс. кв м. Спасатели эвакуировали около 40 человек. 16 человек погибли.

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Украина
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