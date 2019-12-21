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В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года

Джелу Войкану Войкулеску потребовалась защита жандармов, чтобы покинуть Университетскую площадь

БУХАРЕСТ, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель премьер-министра Румынии, генеральный директор Института румынской революции 1989 года Джелу Войкан Войкулеску подвергся в субботу нападению в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

По его данным, инцидент произошел во время мероприятия на столичной Университетской площади, где несколько десятков человек собрались возле памятника погибшим в ходе революционных событий 30-летней давности, приведших к падению в Румынии тоталитарного режима. В определенный момент несколько участников мероприятия стали освистывать присутствовавшего там Войкулеску, после чего обрушились на него с ударами. Для того чтобы покинуть площадь, Войкулеску, с кровоточившей от полученного удара головой, потребовалась защита жандармов. Позднее в жандармерии сообщили, что разыскивают причастных к нападению.

На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых. Согласно обвинительному заключению, после 22 декабря 1989 года группировка Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. Как утверждают военные прокуроры, создание в стране атмосферы "общего террористического психоза" привело к братоубийственному огню, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам. В этот период в Румынии погибли 1104 человека, 3352 получили ранения. Фигуранты дела отвергают предъявленные обвинения, называя их политически мотивированными.

Теги
Румыния
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