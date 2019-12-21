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Исторический фасад табачной фабрики в Петербурге обрушился при подготовке к реконструкции

Проект реконструкции был согласован, наиболее ценную историческую часть стены предполагалось сохранить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фасад здания бывшей табачной фабрики XIX века в Санкт-Петербурге, признанный региональным памятником, обрушился во время подготовки здания к реконструкции. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

"От ООО "Клинский, 25" поступило уведомление о самопроизвольном обрушении части фасадной стены вдоль ул. Бронницкой, 11 и вызове службы МЧС. В настоящее время собственнику указано на необходимость прекращения работ по разборке фасадной стены, в понедельник планируется совещание", - сообщили в пресс-службе.

На объекте ранее начались работы по разборке конструкций. По данным комитета, проект реконструкции был согласован, но в нем было прописано требование сохранения наиболее ценной исторической части.

"Историческая фасадная стена в соответствии с проектом, который получил положительное заключение, предполагалась к сохранению", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Здание заводоуправления товарищества табачной фабрики "А. Н. Шапошников и Ко" построено в центральной части Санкт-Петербурга в 1880 году. В 2013 году оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

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РоссияСанкт-Петербург
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