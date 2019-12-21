В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского в Саратовской области, сотрудник ГУ МВД госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По информации пресс-службы, инцидент произошел вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова.

"Сотрудник ППСП УМВД России по городу Саратову, находившийся при исполнении судебных обязанностей, получил огнестрельное ранение, он госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следователей, мужчина, предположительно причастный к произошедшему, уже задержан.

Как пояснили в пресс-службе ГУВД по Саратовской области, по данному факту, проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.