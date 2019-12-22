Под Архангельском произошел пожар в отделении временного проживания пожилых и инвалидов

ТАСС, 22 декабря. Пациентов и персонал отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Плесецком районе Архангельской области эвакуировали в воскресенье из-за пожара в учреждении, один человек госпитализирован с ожогами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Пострадал один пациент, 40 пациентов и персонал эвакуированы" - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, у пострадавшего 5% ожогов тела, ожоги наиболее легкой, первой степени. Он доставлен в ближайшую больницу. Также в больницу эвакуированы все 40 остальных пациентов отделения, 18 из которых лежачие.

Предварительно, пожар произошел ночью из-за курения в постели пациента, который в результате и пострадал. Площадь пожара небольшая, поскольку персонал вовремя обнаружил возгорание и принял необходимые меры.

Как сообщается на сайте ведомства, на место пожара выезжал пожарно-спасательный расчет в составе восьми человек и двух единиц техники.