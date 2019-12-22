В курганский суд передали дело о мошенничестве со страховками на 220 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве с договорами страхования урожая на более чем 220 млн рублей передано в Курганский городской суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью СУ УМВД России по Курганской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 220 млн рублей. Фигурант также обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу", - сказала она.

По ее словам, двое курганцев с 2013 года по 2015 год заключили 197 договоров страхования урожая с 90 сельхозпроизводителями. "Один из участников группы, являясь директором страховой компании, заключал с аграриями мнимые сделки, не намереваясь выплачивать страховое возмещение по наступившему страховому случаю. Его сообщник руководил сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и предоставлял фермерам займы для оплаты части страховой премии", - пояснила официальный представитель МВД.

На счет страховой компании было перечислено более 222 млн рублей, которыми они "распорядились по своему усмотрению".

"Обвинение предъявлено только одному из фигурантов, так как его сообщник скончался в результате несчастного случая", - заключила Волк.