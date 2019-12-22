У Генконсульства РФ нет данных о наличии россиян среди пострадавших от стрельбы в Чикаго

ТАСС, 22 декабря. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке не располагает сведениями о том, что среди пострадавших в результате стрельбы в Чикаго есть россияне. Об этом в воскресенье представительство сообщило в своем Twitter.

"В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее 13 человек. Четверо находятся в критическом состоянии. Полицейские задержали одного человека, при нем обнаружен револьвер.