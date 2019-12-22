AFP: в Гвинейском заливе пираты атаковали четыре судна, убив одного человека

ПРЕТОРИЯ, 22 декабря. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе четыре судна, находившиеся в акватории габонского порта Либревиль, убив одного человека и захватив четырех заложников. Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на габонские власти.

"В ночь на 22 декабря в порту Либревиля пираты напали на четыре судна, - приводит АFP слова представителя правительства Габона Эдгара Анисета Мбумбу Мияку. - Погиб капитан одного из них - гражданин Габона, похищены четыре моряка, все являются гражданами Китая".

В свою очередь портал Dride Global сообщил, что пираты атаковали три траулера с портом приписки в КНР, а также габонское судно. Убит капитан одного из судов, с двух других похищены моряки, включая капитана и старшего помощника, отмечает издание.

За первые девять месяцев текущего года в Гвинейском заливе пираты предприняли попытки нападения на 95 судов. За это время было угнано четыре судна, открыта стрельба по 10. В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства и случаями вооруженных ограблений. На этот регион Африки в нынешнем году приходилось 82% общего числа случаев захвата в заложники членов морских экипажей в мире.

Согласно выводам экспертов, самую большую опасность в Гвинейском заливе представляют преступные группировки дельты реки Нигер. Именно в этот район Нигерии доставляют заложников с захваченных пиратами судов. Обычно заложники проводят в плену в среднем около двух недель, после чего их отпускают на волю за полученный выкуп.