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Покупатель в магазине на севере Москвы ранил ножом мужчину, который сделал ему замечание

Злоумышленника задержали, пострадавшего доставили в больницу
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Покупатель в магазине на севере Москвы напал с ножом на мужчину из-за сделанного замечания. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанес мужчине ножевое ранение в область ноги", - сказала Иванова.

Нападавший задержан, пострадавший мужчина доставлен в больницу. Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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