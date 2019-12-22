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Корсика оказалась отрезанной от континента из-за мощных ливней

По данным телеканала BFM, закрыты все морские порты и все четыре аэропорта, а на самом острове прервано все железнодорожное сообщение

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и непрекращающиеся ливни на Корсике привели в воскресенье к тому, что были закрыты все морские порты и все четыре аэропорта этого французского острова. Об этом сообщил телеканал BFM, отметив, что Корсика до середины дня понедельника оказалась полностью лишенной транспортной связи с континентом. Одновременно на самом острове прервано все железнодорожное сообщение.

По сведениям телеканала, все взлетные полосы аэродромов залиты толстым слоем воды. В зданиях аэропортов и ближайших гостиницах скопилось не менее 7,2 тыс. пассажиров. Авиакомпании Air France и Air Corsica сообщили, что в понедельник, когда погодная обстановка улучшится и аэропорты вновь начнут функционировать, они совершат 51 дополнительный рейс, который свяжет Корсику с Ниццей, Марселем, Тулоном и Брюсселем.

В настоящее время ливни в горной части острова продолжаются, что приводит к выходу рек из берегов и подтоплению городов. Ветры несколько ослабли, тем не менее ожидается, что в понедельник как в северной, так в южной и западной частях острова их скорость составит от 33,3 до 41,6 метра в секунду.

Непогода продолжается и на западном атлантическом побережье Франции. В департаменте Дордонь (юго-запад) серьезно пострадал 19-летний француз, три человека получили легкие травмы. В то же время ситуация с подачей электричества постепенно улучшается. Если утром электроэнергии на юго-западе и юго-востоке страны были лишены около 100 тыс. жилищ, то в настоящее время в регионе Новая Аквитания показатель составляет 30 тыс., а на Корсике - 3,5 тыс.

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Франция
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