СМИ: стычка между заключенными произошла в одной из тюрем Гондураса

МЕХИКО, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, три получили ранения в воскресенье в стычке между заключенными в тюрьме муниципалитета Порвенир в Гондурасе. Об этом сообщила газета La Prensa.

Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое, им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, столкновения устроили представители двух враждующих преступных сообществ.

Это второй тюремный бунт в центральноамериканской республике за последние трое суток. 20 декабря во время беспорядков в тюрьме города Тела 18 заключенных погибли, 15 пострадали.