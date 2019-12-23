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В Самаре госпитализировали четырех человек после отравления угарным газом

Среди пострадавших два ребенка

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления угарным газом в многоквартирном доме в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным ГУ МЧС.

"В Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина госпитализированы мужчина 1976 года рождения и женщина 1985 года рождения. В Самарскую детскую клиническую больницу №  им. Ивановой доставлены два мальчика 2012 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сообщение об отравлении угарным газом поступило в МЧС в 05:20 мск. Пострадавших доставили в больницы из многоквартирного дома на ул. Чернореченской. Как выяснилось, причиной утечки газа стала неисправность вытяжной системы газового оборудования.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Теги
РоссияСамарская область
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