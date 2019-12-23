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Трое грабителей с ножом украли шоколад на 2 тыс. рублей из магазина в Москве

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о вооруженном разбое

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных ограбили магазин в Москве. Они пригрозили ножом менеджеру торгового зала и вынесли оттуда шоколад на 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"22 декабря, примерно в 16:30, в помещении магазина на Волгоградском проспекте, в доме 102, трое неизвестных, одна из которых женщина, угрожая ножом менеджеру торгового зала, открыто похитили товар - шоколад, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 2 тыс. рублей", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о вооруженном разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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Россия
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