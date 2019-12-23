{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области задержали мужчину за покупку в интернете героина из Нидерландов

В отношении задержанного возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Гражданин России, который купил на зарубежном сайте героин из Нидерландов, задержан в почтовом отделении в Ростовской области. Об этом говорится в понедельник в пресс-релизе Южного таможенного управления.

"Задержан житель Волгодонска Ростовской области, гражданин РФ, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ, который организовал контрабанду наркотических средств на территорию РФ из Нидерландов с использованием международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

По данным таможни, было установлено, что в международном почтовом отправлении, следовавшем на его имя из Нидерландов, находился героин, который мужчина купил на зарубежном сайте для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Молния
Следствие просит освободить из СИЗО обвиняемого в угрозах судье Криворучко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС