В Ростовской области задержали мужчину за покупку в интернете героина из Нидерландов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Гражданин России, который купил на зарубежном сайте героин из Нидерландов, задержан в почтовом отделении в Ростовской области. Об этом говорится в понедельник в пресс-релизе Южного таможенного управления.

"Задержан житель Волгодонска Ростовской области, гражданин РФ, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ, который организовал контрабанду наркотических средств на территорию РФ из Нидерландов с использованием международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

По данным таможни, было установлено, что в международном почтовом отправлении, следовавшем на его имя из Нидерландов, находился героин, который мужчина купил на зарубежном сайте для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.