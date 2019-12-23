В Перми пострадали шесть человек в ДТП с маршрутными автобусами

ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутными автобусами в Кировском районе Перми, все они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В ДТП на улице Светлогорская в Перми пострадали шесть человек (взрослые). Пять человек госпитализированы в МСЧ №11, один человек - в ГКБ №1. Состояние средней степени тяжести у пострадавших", - сообщили в пресс-службе.

По информации интернет-портала 59.ru, ДТП произошло на улице Светлогорская в Кировском районе города, столкнулись два автобуса - 64 и 15 маршрутов - на остановке "ТЦ Браво".

В пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю ТАСС сообщили, что информация о происшествии уточняется.