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В Волгограде задержаны браконьеры, выловившие 300 кг осетровых рыб

Ущерб от их действий составил 15 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Волгограде браконьеров, у которых обнаружено и изъято 300 кг рыбы осетровых видов и около 50 кг икры белуги. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, общий ущерб составил более 15 млн рублей.

"Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое мужчин по подозрению в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Установлено, что злоумышленники занимались незаконным ловом рыбы осетровых видов в акватории реки Волги с последующей ее реализацией на территории города Волгограда. По предварительной информации, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 15 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в ходе обысков у задержанных обнаружено 13 особей стерляди, три осетра и семь фрагментов туши белуги общим весом более 300 кг, орудия лова, средства связи и навигации, а также 95 стеклянных банок с икрой белуги общим весом свыше 47 кг. Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").

Теги
РоссияВолгоградская область
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