СК возбудил уголовное дело после продажи снюсов в Нижнем Новгороде

ТАСС, 23 декабря. Следователи следственного управления СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по факту продажи в торговых центрах Нижнего Новгорода бестабачной никотиносодержащей продукции - снюсов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"По материалам, поступившим из прокуратуры Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции провели более 40 обысков в различных торговых центрах города и области, в ходе которых изъято значительное количество никотиносодержащего продукта снюс, предназначенного для реализации", - указано в сообщении.

По версии следствия, неустановленные лица на территории ТЦ "Куб" и в других торговых точках города продавали снюс, "употребление которого представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей", отметили в пресс-службе. В ближайшее время следователи планируют направить обращение в Минздрав Нижегородской области, чтобы установить число пострадавших от употребления снюсов.

С 1 января 2020 года в Нижегородской области вступает полный запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции. Соответствующий закон был принят на декабрьской сессии Заксобрания региона.