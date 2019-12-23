В ДТП в Пермском крае пострадали девять человек

ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Восемь человек госпитализировали после ДТП на трассе в Пермском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"[Трасса] Пермь - Краснокамск. Девять пострадавших, восемь госпитализированы, один отказ, состояние средней степени тяжести, все взрослые", - сказала собеседница агентства.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-7 "Волга" 477 км поступило в понедельник в 13:15 местного времени (11:15 мск). Для оказания помощи оперативным службам от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

В Пермском крае в понедельник снегопад, на дорогах гололед. Средняя температура воздуха - минус 5 градусов.