{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Пермском крае пострадали девять человек

Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим

ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Восемь человек госпитализировали после ДТП на трассе в Пермском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"[Трасса] Пермь - Краснокамск. Девять пострадавших, восемь госпитализированы, один отказ, состояние средней степени тяжести, все взрослые", - сказала собеседница агентства.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-7 "Волга" 477 км поступило в понедельник в 13:15 местного времени (11:15 мск). Для оказания помощи оперативным службам от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

В Пермском крае в понедельник снегопад, на дорогах гололед. Средняя температура воздуха - минус 5 градусов.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Молния
Следствие просит освободить из СИЗО обвиняемого в угрозах судье Криворучко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС