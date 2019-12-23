Жителя Тверской области приговорили к восьми годам колонии за растление 13 детей

ТАСС, 23 декабря. Суд признал виновным 72-летнего жителя Тверской области в 11 эпизодах растления детей и приговорил его к восьми годам заключения. Потерпевшими признаны 13 девочек и мальчиков, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные Бежецким межрайонным следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения судом приговора в отношении 72-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении в отношении детей 11 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, развратные действия"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", - говорится на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, преступления были совершены на протяжении нескольких месяцев 2018 года в поселке Максатиха. "По уголовному делу потерпевшими являются 13 девочек и мальчиков", - отметили в пресс-службе, добавив, что по заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина в момент совершения преступлений осознавал свои действия. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.