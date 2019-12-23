В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В 14:05 мск при помощи 130-тонного автокрана автомобиль был извлечен из воды", - сказал собеседник агентства. Поиски водителя продолжаются. В кабине машины нашли документы на имя мужчины 1990 года рождения.

Городские СМИ со ссылкой на очевидцев инцидента сообщают, что они сразу после падения грузовика в реку видели в воде человека.

Инцидент произошел около 04:00 мск на Октябрьской набережной Петербурга. Перед падением в реку бетономешалка врезалась в здание, а затем в автомобиль Volkswagen Polo. Очевидцы в соцсетях опубликовали запись ЧП с автомобильного видеорегистратора.

По данным МЧС, в реке автомобиль унесло на 25 м от берега и начало относить течением в сторону моста Александра Невского, после чего спасателям удалось зафиксировать машину тросами.