В Татарстане возбудили очередное дело против женщины, посадившей шестилетнего сына за руль

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили еще одно дело в отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей за руль автомобиля малолетнего сына, ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны, посадившей шестилетнего сына за руль движущегося на большой скорости автомобиля. В отношении подозреваемой возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в отделе полиции в городе Мамадыше, разорвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. Женщина разбросала в кабинете документы, лежавшие в шкафу.

В ноябре 2019 года женщина разместила в соцсети видеозапись с сыном, управляющим автомобилем. По данному факту в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").