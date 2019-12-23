Жена дипломата США признает ответственность за смерть британца, но в Англию не вернется

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американка Энн Сакулас признает свою ответственность за смерть 19-летнего британца Гарри Данна, однако отказывается приезжать в Великобританию, чтобы участвовать в судебном процессе по этому делу. Об этом сообщила адвокат Сакулас, Эмми Джеффресс, высказывания которой в понедельник приводит газета The Times.

Данн разбился на мотоцикле 27 августа в графстве Нортгемптоншир, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого была американка. Британские СМИ называют ее женой американского дипломата или женой сотрудника американской разведки. По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

"Энн опустошена этим трагическим инцидентом и вновь выражает глубочайшие соболезнования семье [Данна], - заявила Джеффресс. - Она, сама будучи матерью, не может представить себе боль от потери ребенка. Она полностью сотрудничала со следствием и признала свою ответственность".

При этом юрист подчеркнула, что ее подзащитная "не вернется добровольно в Великобританию для того, чтобы ей, возможно, грозил тюремный срок за то, что было ужасным, но непреднамеренным инцидентом". Джеффресс назвала 14-летний срок заключения, который может грозить Сакулас, "непропорциональным ответом".

20 декабря Королевская прокурорская служба Великобритании сочла возможным выдвинуть обвинения в отношении Сакулас по делу о ДТП со смертельным исходом и запросить ее экстрадицию. Решение о том, направлять ли в Вашингтон запрос о выдаче американки, должно теперь принять МВД Великобритании.

Адвокаты семьи Данна последовательно настаивали на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Госдепартамент США обратил внимание на дипломатический статус Сакулас, жестко раскритиковав возможный запрос на ее экстрадицию.