Родители одного из напавших на полицейских в Апатитах подростков написали заявление в СК

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Родители одного из подростков, подозреваемого в участии в драке с полицейскими в Апатитах в Мурманской области, обратились в местный следственный отдел регионального следственного управления СК РФ с требованием проверить законность действий полиции. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"В следственный отдел по городу Апатиты поступило обращение от родителей одного подростка о проверке законности действий сотрудников полиции при задержании. Все доводы, изложенные заявителем, будут изучены, действиям полицейских будет дана юридическая оценка", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС глава администрации города Николай Бова по итогам проведенного совещания с участием руководителей образования и представителями заинтересованных структур, идет поиск всех участников инцидента. Запись нападения школьников на сотрудников полиции покажут директорам школ города, чтобы они помогли выявить своих учеников. "На совещании поручили руководителям образовательных учреждений изучить записи ЧП, разобраться, какие подростки присутствовали. Важно, чтобы виновные получили наказание, а невиновные не пострадали", - отметил Бова.

По его словам, выявленные изначально четверо подростков, подозреваемые в нападении на полицейских, не один год состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом все необходимые профилактические мероприятия с ними проводились. При этом власти города решили не отменять школьные массовые праздники, но усилить контроль за их организацией и проведением. "Отменять мероприятия не будем, но организация будет иная. Каждое мероприятие будет анализироваться, будем повышать контроль, больше людей привлекать для обеспечения порядка", - сказал сити-менеджер.

Инцидент произошел в минувшую пятницу возле Дома культуры в Апатитах. Группа подростков после дискотеки продолжила гулянье на улице, они начали хулиганить и избили двух сотрудников полиции, которые по вызову из ДК прибыли успокоить несовершеннолетних. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.