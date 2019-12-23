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В Саратове арестован мужчина, убивший полицейского

Подозреваемый взят под стражу до 21 февраля

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Саратове арестовал по ходатайству следствия мужчину, задержанного после нападения на полицейских, в результате которого один сотрудник полиции погиб, а второй был госпитализирован с травмами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 21 февраля включительно", - сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 21 декабря. Задержанный подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Теги
РоссияСаратовская область
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