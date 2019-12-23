Источник: экс-замглавы УСБ СК РФ Ламонов этапирован в Москву по делу Дрыманова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов этапирован из тульской колонии в Москву для дачи показаний по делу бывшего главы столичного подразделения СК РФ Александра Дрыманова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ламонова этапировали из тульской колонии для дачи показаний в Московском городском суде в рамках рассмотрения по существу уголовного дела о взятке в отношении Дрыманова и других фигурантов. Допрос Ламонова состоится в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Бывшему первому заместителю Дрыманова Денису Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова выделили в отдельные производства, потому что они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере $500 тыс. долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. 17 октября Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Дрыманова, Максименко и Крамаренко. Вину они не признают.

Максименко приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках, а его бывший заместитель Ламонов осужден на пять лет колонии. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерала юстиции. Позднее Верховный суд РФ смягчил ему приговор, изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, в связи с чем у него появилась возможность просить суд об условно-досрочном освобождении, он вышел на свободу в начале июня этого года.