Уроженца Пензы осудили за убийство и разбой спустя 20 лет после совершения преступлений

ПЕНЗА, 23 декабря. /ТАСС/. Пензенский областной суд приговорил к 15 годам колонии уроженца региона, который вместе с группой знакомых убил таксиста и совершил три разбойных нападения в 1999 году, после чего 20 лет скрывался от правосудия под Саратовом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"Приговором Пензенского областного суда жителю Саратовской области назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - указано в сообщении.

Суд установил, что мужчина 1976 года рождения вместе с пятью своими знакомыми совершал разбойные нападения. В частности, 1 июня 1999 года злоумышленники напали на таксиста, избили его и, угрожая пневматическим пистолетом и ножом, забрали около 1200 рублей. На следующий день они ворвались в квартиру, связали хозяев и вынесли имущество и деньги на сумму более 7 тыс. рублей.

Вечером 9 июня 1999 года четверо мужчин остановили таксиста и попросили отвезти их в Городищенский район Пензенской области. По дороге они избили водителя, несколько раз ударили ножом и монтировкой, после чего закопали тело, а машину продали.

"Пятеро соучастников осуждены Пензенским областным судом в 2000 году. Один из подельников скрылся от органов следствия и на протяжении 20 лет проживал в Саратовской области без документов. Мужчина был задержан в результате проведения сотрудниками УМВД России по Пензенской области оперативно-разыскных мероприятий", - указано в сообщении.