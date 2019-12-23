{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство Павла Шеремета

Суд Киева отклонил апелляцию одного из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Адвокаты Андрея Антоненко настаивали на отсутствии оснований для обвинения их подзащитного и для содержания его под стражей

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева в понедельник отклонил жалобу Андрея Антоненко, которому предъявлено обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

"Апелляционную жалобу отклонить", - заявил судья. Ранее Антоненко был назначен арест до 8 февраля 2020 года.

На заседании адвокаты Антоненко настаивали на отсутствии оснований для обвинения их подзащитного и, как следствие, для содержания его под стражей. "Решение суда должно было быть иным - любым, но не таким", - сообщил после слушания один из адвокатов.

Кроме того, в понедельник в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что экспертиза подтвердила сходство взрывчатого вещества с места убийства Шеремета с тем, которое обнаружено в разобранной противопехотной мине при обыске у Антоненко. "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно оно было в самодельных взрывных устройствах, которые использовали в покушении на предпринимателя в городе Косове (Ивано-Франковская область - прим. ТАСС) и для взрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, которая по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Теги
УкраинаУбийство Павла Шеремета
Реклама на ТАСС
В Чечне горит автозаправка на площади 500 кв. м
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС