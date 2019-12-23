Суд Киева отклонил апелляцию одного из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева в понедельник отклонил жалобу Андрея Антоненко, которому предъявлено обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Апелляционную жалобу отклонить", - заявил судья. Ранее Антоненко был назначен арест до 8 февраля 2020 года.

На заседании адвокаты Антоненко настаивали на отсутствии оснований для обвинения их подзащитного и, как следствие, для содержания его под стражей. "Решение суда должно было быть иным - любым, но не таким", - сообщил после слушания один из адвокатов.

Кроме того, в понедельник в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что экспертиза подтвердила сходство взрывчатого вещества с места убийства Шеремета с тем, которое обнаружено в разобранной противопехотной мине при обыске у Антоненко. "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно оно было в самодельных взрывных устройствах, которые использовали в покушении на предпринимателя в городе Косове (Ивано-Франковская область - прим. ТАСС) и для взрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, которая по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.