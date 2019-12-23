{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прокурор попросил дать участнику акции 27 июля Раджабову 3,5 года колонии

Мужчина признал в суде, что бросил бутылку в ходе несанкционированного митинга, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения в понедельник попросил приговорить участника несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Самариддина Раджабова к 3,5 года колонии, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где рассматривается дело.

"Считаю, что вина Раджабова подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также видеозаписями. В связи с этим обвинение считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде 3,5 года лишения свободы", - сказал прокурор.

Раджабов находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ходе судебного разбирательства были допрошены три сотрудника 2-го оперполка полиции, которые проходят по делу потерпевшими. Никто из них не смог подтвердить в суде, что бутылку в их сторону кинул именно Раджабов.

Сам Самариддин Раджабов признал в суде, что бросил бутылку на акции, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских.

"Я участвовал в митинге 27 июля, видел, что полицейские ведут себя весьма жестко. Избивали девчонок и молодых парней, мне самому чуть не досталось. Чтобы выразить свое неудовольствие, я бросил пустую бутылку в свободное место, но не хотел ни в кого попасть. Как моей маленькой бутылочкой я мог кого-то испугать?" - сказал Раждабов в ходе допроса.

Ранее прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство "страха и опасения".

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

Реклама на ТАСС
В Чечне горит автозаправка на площади 500 кв. м
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС