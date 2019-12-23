Прокурор попросил дать участнику акции 27 июля Раджабову 3,5 года колонии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения в понедельник попросил приговорить участника несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Самариддина Раджабова к 3,5 года колонии, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где рассматривается дело.

"Считаю, что вина Раджабова подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также видеозаписями. В связи с этим обвинение считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде 3,5 года лишения свободы", - сказал прокурор.

Раджабов находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов. В ходе судебного разбирательства были допрошены три сотрудника 2-го оперполка полиции, которые проходят по делу потерпевшими. Никто из них не смог подтвердить в суде, что бутылку в их сторону кинул именно Раджабов.

Сам Самариддин Раджабов признал в суде, что бросил бутылку на акции, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских.

"Я участвовал в митинге 27 июля, видел, что полицейские ведут себя весьма жестко. Избивали девчонок и молодых парней, мне самому чуть не досталось. Чтобы выразить свое неудовольствие, я бросил пустую бутылку в свободное место, но не хотел ни в кого попасть. Как моей маленькой бутылочкой я мог кого-то испугать?" - сказал Раждабов в ходе допроса.

Ранее прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство "страха и опасения".

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.