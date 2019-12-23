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В Чечне горит автозаправка на площади 500 кв. м

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
© МЧС РФ

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 500 кв. метров произошел на автозаправке в одной из станиц Чечни. Горят четыре цистерны с бензином, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"Произошел пожар на АЗС в станице Червленая, горят четыре цистерны с бензином. Есть угроза распространения на еще две цистерны - с бензином и газом (всего емкостей на АЗС шесть). Общая площадь пожара - 500 кв. метров, предварительно, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что вблизи горящей АЗС нет жилых домов, магазинов и соцобъектов.

Пожарные проводят работу по тушению и защите соседних емкостей. Привлечено от МЧС 30 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияЧечня
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Пожар на заправке в Чечне полностью ликвидирован
В результате инцидента никто не пострадал
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