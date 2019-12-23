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Участник акции 27 июля Раджабов прочитал рэп в ходе последнего слова в суде

Он также призвал судью освободить его

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста Самариддин Раджабов во время выступления с последним словом в суде прочитал рэп, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, который рассматривает дело Раджабова.

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В ходе исполнения песни Раджабов затронул тему своего уголовного дела, отметив, что у него "забрали будущее" как раз в тот момент, когда он собирался жениться.

Раджабов также призвал судью освободить его. "На данный момент мы маринуем воздух, но это ни к чему хорошему не приведет. Чтобы проблемы решались, надо выходить и общаться с народом, а не сажать таких парней", - прочитал он одну из своих строф. После этого судья удалилась для написания приговора. Его оглашение произойдет во вторник в 15:00. Ранее прокурор попросил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима.

Раджабов находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов. Адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было. Ранее его дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков, связанных с определением места совершения преступления.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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