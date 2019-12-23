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Пожар на заправке в Чечне полностью ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на автозаправке в одной из станиц Чечни, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В 20:40 - полная ликвидация. Пострадавших нет. Не допущено перехода огня на две цистерны с топливом. Предотвращен взрыв", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник вечером в понедельник. Площадь возгорания составила 500 кв. метров, отмечалось, что горят четыре цистерны с бензином. Информация о пострадавших не поступала. О ликвидации открытого горения было объявлено в 20:25. В тушении пожара принимали участие 45 человек и 11 единиц техники.

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