Поиски сноубордиста, пропавшего при сходе лавины на Чукотке, возобновили

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поиски сноубордиста, пропавшего при сходе лавины в 15 км от поселка Эгвекинот на Чукотке, возобновлены во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В понедельник ведомство сообщало о поисках сноубордиста, который попал под снежную лавину в воскресенье. На вечер понедельника было обследовано 3500 кв. м площади сошедшей лавины. Работы осложнялись большим объемом снега, почти 30-градусным морозом с ветром.

"Сегодня поиски возобновлены. Погода, в отличие от вчерашнего дня, благоприятная: около минус 11 градусов и слабый ветер. В работе задействованы 15 человек и две единицы техники", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что поиски осложняются отсутствием информации о точном месте, где находится человек, так как катался он один. В этом районе нет горнолыжной базы, сноубордист спускался по пересеченной местности.