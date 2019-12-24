Недобросовестный застройщик в Приморье получил семь лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока назначил руководителю строительной компании, который потратил деньги дольщиков многоквартирного дома не по назначению, семь лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями и мошенничество. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В ходе следствия установлено, что в 2013 году фигурант уголовного дела, заключил договоры участия в долевом строительстве с гражданами и юридическими лицами. Полученные денежные средства в сумме свыше 118 млн рублей застройщик потратил на погашение займов и иные цели, не связанные со строительством жилого дома, вследствие чего свои обязательства по завершению строительства и предоставлению квартир и нежилых помещений в установленные договорами сроки не выполнил. Ленинский районный суд города Владивостока, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься строительной деятельностью на три года", - говорится в сообщении.

Потерпевшими стали 165 человек, причиненный ущерб они оценили в сумму свыше 500 млн рублей. Объем уголовного дела составил свыше 30 томов. По результатам следствия обвинение было предъявлено по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Также установлена причастность осужденного к двойной продаже парковочного места на территории недостроенного дома. Его противоправную деятельность задокументировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Приморью.

Сейчас строительство проблемного дома по улице Грибоедова уже завершается, на объекте работают более 100 человек. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на февраль 2020 года.