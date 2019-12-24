Бабушка и 8-летний ребенок погибли при пожаре в двухквартирном доме в Иркутской области

ТАСС, 24 декабря. Пожар в двухквартирном доме в городе Тулуне Иркутской области привел к гибели двух человек, в том числе 8-летнего мальчика, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС региона.

"Двухквартирный дом горел в городе Тулуне по улице Октябрьской сегодня ранним утром. О пожаре в одной из квартир в шестом часу утра сообщили очевидцы. Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть", - говорится в сообщении.

Мать мальчика спаслась, уточняется в сообщении. Пожар был потушен за полчаса, его площадь составила 24 кв. м.