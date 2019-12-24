Полиция в Подмосковье нашла 2 млн пачек поддельных сигарет и поймала их производителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подмосковная полиция задержала пятерых подозреваемых в производстве контрафактного табака, обнаружено более 2 млн пачек сигарет. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области при участии Росгвардии задержаны пятеро участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции", - рассказала Волк.

Она отметила, что в ходе обысков в цехах и на складах обнаружено семь технологических линий по производству табачных изделий, свыше 2 млн пачек сигарет, готовых к продаже, и 11 млн поддельных специальных марок. Изъяты черновая бухгалтерия, печати различных фирм, уставные и учредительные документы организаций.

"Товар выпускали под брендами несуществующих торговых фирм и реализовывали оптовыми и розничными партиями в различных регионах страны. По предварительным данным, ущерб бюджету государства от неуплаты акцизов составил свыше 100 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.

Злоумышленники организовали четыре цеха, занимавшиеся нелегальным производством табачных изделий в промышленных масштабах на территории Московской и Ярославской областей, а готовую продукцию хранили на складах. На предприятиях работали выходцы из стран СНГ, которые за одну смену изготавливали свыше 300 тыс. пачек сигарет с поддельными специальными марками, отметила Волк.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", "Организация преступного сообщества" и "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".