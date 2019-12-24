{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Подмосковье нашла 2 млн пачек поддельных сигарет и поймала их производителей

По предварительной информации, ущерб бюджету государства от неуплаты акцизов составил свыше 100 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подмосковная полиция задержала пятерых подозреваемых в производстве контрафактного табака, обнаружено более 2 млн пачек сигарет. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области при участии Росгвардии задержаны пятеро участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции", - рассказала Волк.

Она отметила, что в ходе обысков в цехах и на складах обнаружено семь технологических линий по производству табачных изделий, свыше 2 млн пачек сигарет, готовых к продаже, и 11 млн поддельных специальных марок. Изъяты черновая бухгалтерия, печати различных фирм, уставные и учредительные документы организаций.

"Товар выпускали под брендами несуществующих торговых фирм и реализовывали оптовыми и розничными партиями в различных регионах страны. По предварительным данным, ущерб бюджету государства от неуплаты акцизов составил свыше 100 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.

Злоумышленники организовали четыре цеха, занимавшиеся нелегальным производством табачных изделий в промышленных масштабах на территории Московской и Ярославской областей, а готовую продукцию хранили на складах. На предприятиях работали выходцы из стран СНГ, которые за одну смену изготавливали свыше 300 тыс. пачек сигарет с поддельными специальными марками, отметила Волк.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", "Организация преступного сообщества" и "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Падение Су-57 в Хабаровском крае
Для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создается спецкомиссия
В результате происшествия никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС