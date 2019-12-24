В Саратове на подозреваемого в стрельбе в полицейского заведено дело о сбыте наркотиков

САРАТОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о распространении наркотиков в отношении мужчины, который был задержан после стрельбы в полицейского, в результате чего сотрудник правоохранительных органов умер, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

В Заводском районе Саратова 21 декабря двое полицейских заметили двоих мужчин, у которых решили проверить документы. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение, от которого умер в больнице. Впоследствии в лечебное учреждение был госпитализирован второй полицейский, получивший телесные повреждения при задержании злоумышленника. На стрелка завели дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"В отношении ранее задержанных двух граждан возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, 32-летний и 40-летний мужчины незаконно приобрели наркотики для дальнейшей продажи, расфасовали их по небольшим дозам и вышли на улицу. В этот момент их и заметили сотрудники полиции. "В ходе задержания 32-летний подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, ранил одного из них, а также нанес телесные повреждения второму полицейскому", - говорится в сообщении.

Уточняется, что его подельник, 40-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, также задержан.