Начальнику отделения МВД Армянска предъявлено обвинение по делу о суррогатном алкоголе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Обвинение по делу о производстве суррогатного алкоголя предъявлено начальнику городского отделения МВД города Армянска (Республика Крым), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее источник ТАСС сообщал, что начальник отделения задержан по делу о производстве алкоголя, опасного для жизни и здоровья. "Предъявлено обвинение начальнику отделения МВД России по городу Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере", - говорится в сообщении.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что начальник отделения МВД России по городу Армянску на территории домовладения изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тысяч рублей, что составляет крупный размер.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности МВД России по Республике Крым, республиканским пограничным управлением и управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. При силовой поддержке спецподразделений было проведено мероприятие по задержанию подозреваемого. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщается на сайте МВД по Республике Крым, полиция начала служебную проверку в отношении главы отделения полиции Армянска по факту производства суррогатного алкоголя. По данным пресс-службы, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности.