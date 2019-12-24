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Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

Из-под стражи его отпустили

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы назначил участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову денежный штраф в размере 100 тыс. рублей и освободил в зале суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд постановил признать виновным Раджабова по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия к представителю власти") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, но зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провел под стражей и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО", - сказала судья Татьяна Бараковская.

Ранее прокурор попросил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов. Адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было. Ранее его дело было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, связанных с определением места совершения преступления.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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