Приезжую из ближнего зарубежья задержали в Барвихе с 3 кг героина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье приезжую из ближнего зарубежья, у нее изъято порядка 3 кг героина. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов в Барвихе Одинцовского района задержана 39-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемая в сбыте наркотиков", - сказала она.

По ее словам, в сумке задержанной обнаружено и изъято 13 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством - героином, общим весом более 1,6 кг. "Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы обнаружены адреса мест закладок наркотиков, расположенных в поселках Шульгино и Барвиха. В результате осмотра указанных хранилищ сотрудниками полиции обнаружено и изъято еще 2 пакета с аналогичным содержимым. Всего в результате мероприятия из незаконного оборота изъято около 1,8 кг героина", - сообщила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.