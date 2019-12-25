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Бывший директор школы в Забайкалье оштрафован за избиение школьников на уроках

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал бывшего директора одной из районных школ в Забайкальском крае за жестокое обращение с учениками: педагог на уроке литературы избивала школьников. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд установил, что в январе 2019 года директор школы вела урок русской литературы, в ходе которого применила физическое насилие к пятерым мальчикам, учащимся в пятом классе - дергала их за волосы и уши, била книгой по голове и животу, толкала, заставила стоять на протяжении всего урока. <...> Суд назначил ей штраф в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного учреждения..."). Его рассматривал мировой судья участка № 66 Могойтуйского судебного района.

В ведомстве отметили, что несмотря на уголовное преследование директор не была уволена. Ей пришлось покинуть должность только после того, как этого потребовала прокуратура.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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