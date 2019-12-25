В Новгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за ливней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в ноябре на территории всей Новгородской области из-за последствий затяжных дождей, отменен, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. Шестого ноября на территории области был введен режим ЧС.

"Издан документ об отмене режима чрезвычайной ситуации в Новгородской области, его подписал губернатор [Андрей Никитин]. Указ вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, наблюдается снижение уровня воды в водоемах.

Ранее сообщалось, что 19 декабря региональные власти объявили о завершении выплат компенсаций в рамках режима ЧС всем людям, чье имущество серьезно пострадало. В общей сложности выплаты получили порядка 700 семей.