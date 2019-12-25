{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за ливней

Гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, наблюдается снижение уровня воды в водоемах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в ноябре на территории всей Новгородской области из-за последствий затяжных дождей, отменен, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. Шестого ноября на территории области был введен режим ЧС.

"Издан документ об отмене режима чрезвычайной ситуации в Новгородской области, его подписал губернатор [Андрей Никитин]. Указ вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась, наблюдается снижение уровня воды в водоемах.

Ранее сообщалось, что 19 декабря региональные власти объявили о завершении выплат компенсаций в рамках режима ЧС всем людям, чье имущество серьезно пострадало. В общей сложности выплаты получили порядка 700 семей.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Прокуратура выясняет обстоятельства нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге
В горздраве сообщили, что женщину осмотрели врачи, причин для госпитализации нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС