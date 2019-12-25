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В Вологде задержаны организаторы религиозной организации "Свидетели Иеговы"

По ходатайству следствия судом руководителю запрещенной в России организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ВОЛОГДА, 25 декабря. /ТАСС/. Организаторы запрещенной на территории России религиозной общины "Свидетели Иеговы "Вологда" задержаны в Вологде. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

"В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками регионального управления Следственного комитета и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области задержан 45-летний фактический руководитель запрещенной религиозной организации и его 67-летний сообщник", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные жители Вологды организовали деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы "Вологда", достоверно зная, что данная организация внесена в перечень запрещенных, а судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации таковой и запрете ее деятельности. С января 2019 года задержанные проводили религиозные выступления и богослужения, распространяли литературу экстремистского содержания, а также производили сбор финансовых средств под видом пожертвований.

В рамках оперативных действий в квартирах, гаражах и машинах организаторов и активных участников было проведено 14 обысков, в ходе которых были изъяты литература, финансовые документы, агитационные материалы. Допрошен широкий круг свидетелей, назначены религиоведческие судебные экспертизы.

По ходатайству следствия судом руководителю организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщнику назначен домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияВологодская область
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