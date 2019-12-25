Обыски у сотрудников саратовского Минздрава прошли по делу о превышении полномочий

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и других работников министерства, сообщила в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"Сегодня в 06:45 (05:45 мск) в квартире, где я проживаю, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в моей декларации о доходах и размещены в открытых источниках. Известно, что подобные мероприятия сегодня проведены еще у ряда действующих сотрудников министерства с изъятием примерно таких же документов. Подчеркну, что ведомство работает в штатном режиме", - цитирует пресс-служба Мазину.

По данным пресс-службы, обыски связаны с расследованием уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями неустановленного круга лиц регионального Минздрава при проведении закупок оборудования для детских поликлиник.

Ранее прокуратура региона сообщала, что в рамках госпрограммы в 2018 году министерство заключило госконтракт на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 33 млн рублей. Однако было поставлено медицинское оборудование, не соответствующее условиям контракта и требованиям ГОСТ, поскольку являлось более дешевым. Но чиновники не только не приняли никаких мер, но и перечислили деньги по контракту.