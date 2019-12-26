Уголовное дело возбудили после кражи из магазина в Москве 1,2 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл из магазина на юго-западе Москвы более 1,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, находясь в помещении магазина, расположенного на бульваре Адмирала Ушакова, дом 11, путем свободного доступа тайно похитил денежные средства в сумме 1 млн 230 тыс. рублей", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").